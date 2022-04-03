اليمن: قوى العدوان ارتكبت 34 خرقا للهدنة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقته 34 خرقا للهدنة التي أعلنها تحالف العدوان السعودي الاميركي الاماراتي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “خروقات قوى العدوان تمثلت في تحليق للطيران الحربي في أجواء محافظات مأرب والجوف وعمران وتحليق للطيران الاستطلاعي في أجواء: مأرب، الجوف، حجة، صعدة، عمران، الضالع، وما وراء الحدود”.

وأكد المصدر أن “ممتلكات المواطنين اليمنيين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي حجة وصعدة تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مرتزقة العدوان”، وذكر أنه “تم تسجيل 11 عملية قصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية”.

المصدر: موقع انصار الله