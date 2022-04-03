قوى الأمن : إحباط محاولة تهريب كمية من حشيشة الكيف وهاتفين خلويين مخبّأة في داخل براد إلى سجن رومية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2022 - 15:36

قوى الأمن : إحباط محاولة تهريب كمية من حشيشة الكيف وهاتفين خلويين مخبّأة في داخل براد إلى سجن رومية

منذ 2 ساعة 3 April، 2022
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