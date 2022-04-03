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April 3 2022 - 10:52

اعتقالات صهيونية واسعة في الضفة المحتلة والقدس

منذ 1 ساعة 3 April، 2022
اعتقالات
عربي وإقليمي - فلسطين

شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” اليوم الأحد ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة المحتلة والقدس.
وأفادت مصادر محلية، أن”قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان في عدد من قرى ومدن الضفة والقدس المحتلتين”.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

١. أدهم إبراهيم لدادوة- المزرعة الغربية شمال رام الله

٢. عزام الرجبي- الخليل

٣. جبريل الرجبي- الخليل

٤. طارق سيف المغربي- دورا القرع شرق رام الله

٥. أحمد بسام حسن- دورا القرع

٦. لؤي حمدان- دورا القرع

٧. يزن حمدان- دورا القرع

٨. المصور محمد الدويك- القدس

المصدر: فلسطين اليوم

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