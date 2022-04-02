الدفاع الروسية: استهداف مطارات عسكرية أوكرانية بمدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك بصواريخ عالية الدقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي المتعلق بنتائج العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه تم استهداف مطارات عسكرية أوكرانية بمدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك بصواريخ عالية الدقة.

ولفت بيان الوزارة، اليوم السبت، إلى أنه “تم استهداف المطارات العسكرية الأوكرانية وتدميرها في مدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك، باستخدام صواريخ عالية الدقة”.

وأشارت الوزارة أنه “تم تدمير مستودعات الوقود في مصفاة كريمنشوك، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى. حيث كانت (المستودعات) تقوم بإمداد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية”.

كما أعلنت الدفاع الروسية أنه “تم إسقاط مروحيتين من طراز Mi-24، وتدمير 24 طائرة بدون طيار (مسيرة) و67 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 54 منطقة تركزت فيها المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأفادت الوزارة أن “قوات دونيتسك تتقدم في محور نوفوباخموتوفكا وتخوض معارك ضد القوات الأوكرانية”، مشيرة إلى أن القوات الروسي “دمرت 381 طائرة مسيرة أوكرانية و1882 دبابة منذ بداية العملية الخاصة”.

المصدر: روسيا اليوم