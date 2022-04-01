إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في رام الله

أصيب شابان فلسطينيان، فجر اليوم الجمعة، بالرصاص الحي بالأطراف السفلية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير غسانة شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أصابت شابين إثر اندلاع عقب اقتحام الاحتلال للقرية، مشيرةً إلى أن تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفي الإثناء، منعت مستوطنون، المزارعين من حراثة أرضهم في سنجل قرب رام الله.

وتشهد مدن وقرى الضفة المحتلة، توترًا متزايدًا خلال هذه الفترة تسفر عن اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات جيش الاحتلال، ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات، بالإضافة إلى اعتقال العشرات.

المصدر: فلسطين اليوم