بريطانيا: لا نخطط لزيادة عدد الرؤوس النووية لدينا

أعلن نائب وزير الحرب البريطاني ديفيد ويليامز أن المملكة المتحدة لا تخطط لزيادة عدد الرؤوس النووية المتوفرة لديها على خلفية الأزمة حول أوكرانيا.

وقال نائب الوزير البريطاني في كلمة ألقاها أمام معهد إدارة الدولة في لندن، يوم الخميس: “لا أعتقد أننا نخطط لزيادة الترسانة بشكل عاجل، وهذه المسألة سنواصل مراقبتها”.

وأضاف ويليامز أن الأزمة في أوكرانيا “أكدت دور بريطانيا على اعتبارها دولة نووية”.

يذكر أن السلطات البريطانية أعلنت في مارس العام الماضي أنها تعتزم زيادة القدرات النووية للبلاد بنسبة 40% تقريبا، ليصل عدد الرؤوس القتالية النووية لديها إلى 260.

المصدر: وكالات