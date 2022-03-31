الصين: قررنا فرض قيود على تأشيرات دخول مسؤولين أمريكيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إن “الصين قررت فرض قيود على التأشيرات ضد بعض المسؤولين الأمريكيين”.

وقال المتحدث الخميس “من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين، قررت الصين فرض قيود إدارية على المسؤولين الأمريكيين الذين ينشرون الأكاذيب حول قضية حقوق الإنسان ويضرون بمصالح الصين”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد صرح الأسبوع الماضي، أن “الولايات المتحدة ستفرض قيودا على التأشيرات على المسؤولين الصينيين الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن قمع الأقليات العرقية والدينية”، على حد وصفه.

المصدر: روسيا اليوم