بوتين: واشنطن ستحاول الاستفادة من عدم الاستقرار العالمي كما فعلت في الحربين العالميتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن “الولايات المتحدة الاميركية ستحاول الاستفادة من عدم الاستقرار العالمي كما فعلت في الحربين العالميتين الأولى والثانية”.

وأكد بوتين أن “الولايات المتحدة ستحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين من خلال خلق موجات جديدة من العجز العالمي”، واضاف أن “الدول الغربية تحاول إلقاء اللوم على روسيا في أخطائها”، وتابع أن “العقوبات المفروضة على روسيا ثمن حق روسيا في الحرية والاسقلال والحفاظ على مصالحا وقيمها”.

يذكر أن بوتين وقع الخميس، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي، وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل/نيسان 2022.

المصدر: روسيا اليوم