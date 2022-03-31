“حق”: للإفراج عن عبد الهادي الخواجة المعتقل بسجون نظام المنامة وتمكينه من العلاج

طالبت حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارضة في بيان لها الخميس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المناضل الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة المعتقل في سجون النظام البحريني. ودعت “لتمكينه من تلقي العلاج اللازم لما يعانيه من أمراض أصيب بها نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجون جهاز الأمن الوطني (المخابرات) في البحرين ومعتقلات قوة دفاع البحرين سيئة الصيت”.

وقالت الحركة إن “ما كشفته الناشطة الحقوقية مريم الخواجة إبنت الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة عبر شبكة التواصل الإجتماعي تويتر فيما يتعلق بوضع والدها الصحي أمر مهول ومروع ويستدعي تدخل عاجل للمطالبة بإطلاق سراح الحواجة وتمكينه من العلاج فوراً وذلك لإنقاذ حياته”.

وطالبت الحركة “بتحركات واسعه عبر الدبلوماسية الدنماركية للضغط من أجل انقاذ حياة الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة وذلك بعد أكثر عشر سنوات قضاها في سجون البحرين الوحشية دون جرم وانما انتقاماً منه لدوره البارز في التحركات السلمية المطالبة بالتغيير والديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان وما صرح عنه مؤخراً وهو في سجنه من رفضه للتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي”.

المصدر: بريد الموقع