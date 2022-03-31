حسن مراد: نتعهد بإقرار قوانين تحقق الإنماء المتوازن والتوظيف على أساس الكفاءة

برعايةِ وحضورِ الوزير السّابق حسن مراد، أحيت “سيدات الغد الأفضل” حفلًا تكريميًا بمناسبة عيد الأم واليوم العالمي للمرأة في ديوان القصر في البقاع الغربي، حضره النائب عبدالرحيم مراد ، سيداتٌ من البقاع وفعاليات المنطقة.

وخلال الحفل أكد حسن مراد على أهمية التنشئة على القيم الحميدة وبِر الوالدين واحترامهما وخصوصًا الأم التي تسهر وتتعب لتربي أبناءً يتحلّون بالرجولة والشهامة، مشيرًا إلى أنّ هذا ما تقوم به مؤسّسات الغدِ الأفضلِ في البقاع، التي تقدم التعليم لكل أبناء المنطقة دون تمييزٍ أو حواجزَ مادّية، إيمانا بضرورة إدخال فرحة النجاح إلى قلب كل أمٍّ.

ووعد مراد أن “يستكملَ مسيرةَ أبو حسين القائمة على الفكر المنفتح المحب، الذي يمدّ اليد لجميع أبناء المنطقة، وأن يعمل على تلبية حاجاتهم في التّربية والتّعليم”، وأضاف “في حال وصولنا إلى الندوة البرلمانية، نتعهد بالعمل على إقرار مشاريعَ قوانين لتحقيق الإنماء المتوازن للبقاع وكل المناطق المحرومة في لبنان”، وشدد على “الدور البقاعيّ، وأهمية فتح فرص عملٍ له في الدولة على قاعدة الكفاءة”.

المصدر: موقع المنار