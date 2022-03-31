مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2022 - 13:50

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد

منذ 37 mins 31 March، 2022
السراي الحكومي
لبنان

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة إدارية رقم 8/2022، قضت بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد.

وجاء فيها:
إستنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في الأيام التالية:

أولا: “يوم الجمعة الموافق فيه 15 نيسان 2022 لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الكاثوليكية، ويوم الإثنين في 18 نيسان 2022 لمناسبة عيد الفصح المجيد.

ثانيا: يوم الجمعة الموافق فيه 22 نيسان 2022 لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الأرثوذكسية، ويوم الإثنين في 25 نيسان 2022 بمناسبة عيد الفصح المجيد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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