وزير الزراعة: قطع احراج بزبينا عكار مجزرة بيئية موصوفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 31 2022 - 11:44

وزير الزراعة: قطع احراج بزبينا عكار مجزرة بيئية موصوفة

منذ 1 ساعة 31 March، 2022
وزير الزراعة عباس الحاج حسن
لبنان

اعتبر وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان “قطع احراج عكار  تحديدا بلدة بزبينا جريمة موصوفة”، واعلن في تصريح “للوكالة الوطنية للاعلام” انه اجرى اتصالا بالمدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل ووضعه في اجواء المجزرة البيئية الحاصلة في المنطقة، طالبا منه متابعة الموضوع بكل اهتمام ومحاسبة المخالفين”.

واكد الحاج حسن “متابعته الموضوع الى النهاية”، لافتا الى “تكرر الاعتداءات في منطقة عكار ولا سيما ان المحمية التي تم الاعتداء عليها أخيرا نبغي ان تتحول الى محمية طبيعية ، وابدى ثقته بالقضاء”، وشدد على “ضرورة التحرك للحفاظ على الثروة الحرجية”، مشيرا الى ان “لديه صورا ومستندات تكشف قطع اشجار يتجاوز عمرها ال 150 عاما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة