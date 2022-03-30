ذبيان أشاد بعملية الشهيد الحمارشة: ما أعظمها من رسالة لقمة النقب

أشاد رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان في بيان له الاربعاء بعملية “بني براك” البطولية في فلسطين المحتلة.

وقال ذبيان “ما اعظمها من رسالة لما سمي بقمة النقب فكانت عملية الخضيرة المنقلب والسحر على الساحر انقلب واليوم عملية بطولية في بني براك، حيث يطبع الفلسطينيون الرعب في قلوب المستوطنين الصهاينة”.

وتابع ذبيان “أما بالنسبة لبعض العرب المطبعين فيأتيهم الرد الحاسم عبر البطل ضياء حمارشة الذي يبلغهم أن طبعنا غلب تطبيعكم ويؤكد المؤكد ان المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترجاع فلسطين وقدسها والحق المسلوب الذي سيعود بفضل بطولات وتضحيات الشعب الفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام