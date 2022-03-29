عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم 29-3-2022

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الأخبار

مصارف لبنانية قد تواجه اتهامات بعرقلة التحقيق: أوروبا تحجز أموال سلامة… والقضاء اللبناني نائم!

“ذئاب الداخل” تنهك العدو

المودعون «الأدسم» هرّبوا 22 مليار دولار

النهار:

إسقاط “مسرحي” يرحّل الكابيتال كونترول مجدداً

الديار:

«بلطجة» اسرائيلية بعد قمّة النقب: تعويض ضرب ايران بمواجهة مع حزب الله؟

مزايدات انتخابية وثغرات «فاضحة» بحق المودعين تجهض «الكابيتال كونترول»

التخبّط القضائي مستمر… «المستقبل» يخسر بيروت… وساعات حاسمة في الشوف

الجمهورية:

“الكابيتال” طار.. الداخل: فلتان وشعب مرعوب.. الانتخابات: تأكيد وتشكيك!

البناء:

حرب العملات تدخل العدّ التنازليّ… والاتفاق النوويّ على الطاولة… ولقاء النقب جائزة ترضية

تمهيد «إسرائيليّ» لعودة هوكشتاين… والتهديد ببدء استثمار المناطق المتنازع عليها

الكابيتال كونترول يسقط في اللجان عشيّة الجلسة النيابيّة… وملاحقة سلامة نحو الحجز

الأنباء

“التقدمي” يعلنها معركة بوجه الإلغاء والاغتيال ومفلسي البلد.. و”الكابيتال كونترول” يطير إلى المجلس الجديد

الأسرار

النهار

استرعت زيارة وفد حزبي ممانع الى سوريا، وتحديداً الى جبل العرب، وإطلاق مواقف داعمة للنظام والمقاومة، اهتماماً بارزاً، ووُصفت بأنها تجييش انتخابي عبر الدعم الذي يتلقاه رئيس هذا الحزب من الرئيس السوري.

اعتبر اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بالأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي علي يوسف حجازي لأكثر من ثلاث ساعات، بمثابة جائزة ترضية له بعدما تم ابعاده من لائحة الثنائي في بعلبك الهرمل لمصلحة النائب جميل السيد.

عقد رئيس تكتل نيابي وسطي أكثر من لقاء نهاية الأسبوع مع نواب وقيادات حزبية حليفة، بعيداً من الأضواء، على أن تتبلور خلال اليومين المقبلين.

الجمهورية

تؤكّد أوساط مرجع مسؤول أنّ قراره إنتخابياً لا يؤشر الى اعتزامه الخروج من الحياة السياسية في المرحلة المقبلة.

يتظهّر إنقسام حاد بين مجموعات “الثورة” والخلافات تدور على اللوائح بين ما يمكن إعتباره ثورة يمينية وثورة يسارية.

توثق جهة قانونية عملية دفع كتائبي سابق رشاوى لإعلاميين نيابة عن أحد المرشحين لمهاجمة مرشح بارز تمهيداً لتقديمها الى القضاء.

الأنباء

خلافات تأخذ طابعاً شخصياً داخل فريق سياسي واحد بدأت تتظهّر في عمليات تشكيل اللوائح في عدد من الدوائر.

لقاء ثنائي لافت جاء ليؤكد المؤكد حول الدور الذي تقوم به جهة خارجية عبر التدخل في العملية الانتخابية واستهداف قوى سياسية محددة.

البناء

قالت مصادر حقوقية أوروبية إن القضاء اللبناني بات ملزماً بالتحول الى شريك في الملاحقة المفتوحة بحق الشقيقين رياض ورجا سلامة بعدما دخلت دوائر التنفيذ الأوروبيّة على خط الحجز على الأملاك والأموال بأوامر قضائيّة تعني الانتقال من مرحلة تقضي الحقائق الى الاتهام الجرميّ.

توقعت مصادر مالية ارتفاعاً غير مسبوق لأسعار النفط والغاز عالمياً يوم الجمعة مع بدء تطبيق قرار الدفع بالروبل الذي أصدره الرئيس الروسي لمبيعات النفط والغاز لأوروبا بعد رفض قمّة الدول السبع للقرار. وقالت المصادر إنه في حال وقف التصدير سيدخل السوق مرحلة الانفجار.

المصدر: الوكالة الوطنية