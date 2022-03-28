بوتين يوعز للحكومة والمركزي و”غازبروم” بتغيير الدفع مقابل الغاز إلى الروبل حتى نهاية آذار/مارس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2022 - 13:50

بوتين يوعز للحكومة والمركزي و”غازبروم” بتغيير الدفع مقابل الغاز إلى الروبل حتى نهاية آذار/مارس

منذ 1 ساعة 28 March، 2022
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أخبار دولية - روسيا

أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للحكومة والمصرف المركزي وشركة “غازبروم” باتخاذ تدابير لتغيير عملة الدفع مقابل الغاز، إلى الروبل بحلول 31 مارس، إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت قيوداً.
وجاء في الوثيقة بحسب بيان الكرملين: “يتعين على حكومة روسيا الاتحادية، جنبًا إلى جنب مع مصرف روسيا(المركزي) وشركة “غازبروم” اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع إلى الروبل مقابل إمدادات الغاز الطبيعي، إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت تدابير تقييدية ضد مواطني وشركات روسيا، بحلول 31 مارس 2022″.

هذا وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ23 من الشهر الجاري، إن روسيا ستبدأ ببيع الغاز إلى “البلدان غير الصديقة” بالروبل.

وأضاف بوتين بأن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن أمام الحكومة والمصرف المركزي أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية.

 

المصدر: سبوتنيك

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