اختفاء الرغيف مع تجدد أزمة الطحين

شهدت الافران الكبرى في العاصمة بيروت وضواحيها زحمة مواطنين الذين صطفوا في طوابير للحصول على ربطات الخبز.

وبحسب معنيين في القطاع فان اسباب عودة الطوابير وعدم تسليم الافران للخبز بكميات كبيرة مرده الشح في مادة الطحين ، فضلاً عن واقع القمح في البلاد.

كما تعاني محلات المعجنات في اقضية الشمال من تقنين توزيع مادة الطحين على افران المعجنات وحصره بافران الخبز، الأمر الذي دفع أصحاب المخابز الصغيرة لاقفال محالهم او للجوء إلى شراء الطحين من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة.

ويأمل اصحاب الافران ان تتوفر مادة الطحين لمحلات المناقيش بعد تمنع معظم الافران من استلام الطحين من المطاحن بسبب تقلب سعر الدولار ما أدى إلى إغلاق مجموعة من المحلات أبوابها.

وكحال كلّ ملف مأزوم يتعلق بالاستيراد.. فإنّ الاسباب تعود لتأخير تسديد ثمن القمح المستورد من مصرف لبنان وتكدس كميات من النخالة في مستودعات المطاحن الأمر الذي يمنعها من الاستمرار في الإنتاج.. وبالتالي فإن مشهد المخابز المقفلة هنا مستمر.. حتى إشعار آخر.

المصدر: قناة المنار