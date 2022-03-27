الطقس في لبنان غدا الاثنين صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية حيث تلامس معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة جنوب البلاد وتنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء اعتبارا من بعد الظهر، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر وبارد نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، حتى يوم الثلاثاء حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يبقى خطر تكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر خلال الليل.

الاثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية حيث تلامس معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد وتنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء اعتبارا من بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح خاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 20 درجة، فوق الجبال من 3 الى 11 درجة، في الداخل من الداخلمن 5 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 15 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و60%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام