الشيخ دعموش: حضور أهلنا القوي في الانتخابات سيوجه صفعة لأميركا وحلفائها وأزلامها في الداخل

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش خلال رعايته حفل التكليف السنوي في ثانوية الإمام المهدي(عج) في صور، على أننا “كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية كلما اشتدت الحملة الأميركية على المقاومة، وازداد الضغط على الناس اقتصاديا ومعيشيا ونفسيا، بهدف إحباط الناس وتيئيسهم وإبعادهم عن المقاومة”.

وأشار إلى أنه “على مدى أربعين سنة كان حزب الله مستهدفا من قبل أميركا وحلفائها سياسيا وإعلاميا واقتصاديا وماليا وأمنيا وعسكريا، ولم يتركوا وسيلة إلا واستخدموها ضدنا، واستعملوا أساليب الترهيب والترغيب وأنفقوا مليارات الدولارات لكسرنا وإضعافنا وإبعاد اللبنانيين عن المقاومة، ولكنهم فشلوا ولم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، وكنا في المقابل كلما اشتد الضغط علينا نزداد قوة وصلابة وتأثيرا شعبيا وسياسيا وعسكريا، ويزداد أهلنا وشعبنا ثباتا وصبرا وتمسكا بالمقاومة”.

ولفت الشيخ دعموش إلى أن “أميركا وحلفاءها يدفعون بأدواتهم وأزلامهم لمواجهة حزب الله، ويرفعون شعارات انتخابية أكبر من أحجامهم، ويستخدمون كل الاسلحة في هذه المواجهة، من المال والإعلام والأكاذيب، لتضليل الناس والتأثير في خياراتهم السياسية والانتخابية”.

واعتبر أن “الضغط سيزداد علينا حتى موعد الانتخابات وسيذهبون في ضغوطهم حتى الحد الاقصى، ولكنهم لن يستطيعوا أن يحققوا شيئاً من أحلامهم ورهاناتهم، لأننا في المقابل سنذهب في ثباتنا وتمسكنا بمواقفنا وإصرارنا على مواصلة طريقنا في المقاومة إلى الحد الأقصى وحتى النهاية”.

ورأى الشيخ دعموش أن “المقاومة التي يستهدفونها اليوم ويحملون مشروع إسقاطها، استهدفها أسيادهم قبلهم وفشلوا ولم يحققوا شيئا، فهل سيستطيع هؤلاء الذين هم مجرد أدوات صغيرة تديرها السفارات، أن يحققوا ما عجز عنه أسيادهم”.

وأضاف: “إن أهلنا الشرفاء المقاومين الصادقين والصابرين في كل المناطق في الجنوب والبقاع والضاحية وبيروت وجبيل، والذين قدموا التضحيات على طريق المقاومة وواجهوا بثباتهم وصبرهم ووعيهم كل التحديات السابقة وانتصروا عليها، سيكونون بالتأكيد بمستوى التحديات الجديدة، وسيثبتون للعالم في 15 أيار من خلال مشاركتهم القوية في الانتخابات واقتراعهم للمقاومة، أنهم أهل الحق والصدق والوفاء، وأن حزب الله متجذر في قلوبهم وعقولهم وثقافتهم ووجدانهم، وأن كل الأموال والمليارات ومحاولات التضليل والضغوط لا يمكنها أن تبعدهم عن المقاومة وخياراتها السياسية والانتخابية”.

وختم الشيخ دعموش: “نحن على ثقة بأن حضور أهلنا القوي في الانتخابات سيوجه صفعة جديدة لأميركا وحلفائها وأزلامها في الداخل، وسيسقط مشروعهم في جر لبنان إلى المزيد من الانقسام والمعاناة والفتن والارتهان للخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام