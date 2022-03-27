كيفية تغيير حجم خط محادثات WhatsApp على هواتف Android

قد يكون استخدام الهاتف الذكي أمرًا صعبًا في بعض الأحيان خاصة مع الخطوط الصغيرة. لتسهيل تجربة الهاتف الذكي على العينين، يأتي كل هاتف تقريبًا مزودًا بخيار إعداد يسمح للمستخدمين بتغيير حجم الخط في هواتفهم الذكية. ومع ذلك، لا يؤثر حجم الخط المحدد في إعدادات الجهاز على حجم الخط في محادثات WhatsApp.

لتجنب مثل هذه المشكلات، يوفر WhatsApp خيارًا يسمح للمستخدمين بتغيير حجم خط تلك الدردشات. هذه الميزة سهلة الوصول إليها ويمكن العثور عليها في إعدادات WhatsApp.

واتساب يقدم ميزات جديدة لمستخدمي آيفون

كيفية تغيير حجم الخط في WhatsApp

1.افتح تطبيق WhatsApp على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android.

2.اضغط على أيقونة “النقاط الثلاث” في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.

3.اضغط على الإعدادات.

4.من القائمة، اضغط على الدردشات.

5.ضمن إعدادات الدردشة، انقر فوق حجم الخط.

6.يمكنك الاختيار من بين ثلاثة خيارات – صغير، متوسط، كبير.

يطرح WhatsApp تحديثات بميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء بانتظام لتطبيقه على العديد من الأنظمة الأساسية. على

على الرغم من أن التطبيق يعمل بطريقة مشابهة تمامًا لمستخدمي iOS و Android و Windows، إلا أن هناك بعض الميزات المتوفرة فقط لمستخدمي Android. يعد خيار تغيير حجم الخط أحد الأمثلة.

حاليًا، يتوفر خيار تغيير حجم الخط في محادثات WhatsApp فقط للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ولم تكشف الشركة عن أي تفاصيل حول موعد توفر الميزة لمستخدمي Apple iPhone.

المصدر: فلسطين اليوم