خبيرة طاقة: الصراع حول البحر المتوسط هو صراع على موارد الغاز

قالت أنهار حجازي، خبيرة الطاقة والتنمية المستدامة في مصر ونائبة الأمين التنفيذي الأسبق بـ”الاسكوا” إن “الصراع حول البحر المتوسط هو صراع على موارد الغاز”.

وأضافت حجازي خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، أن “مصر طرف أصيل في موارد المتوسط ولذلك تقوم بعده جولات مع البلدان المتشاركة في المتوسط”.

وأردفت أن “الطاقة النفطية مسؤولة عن ثلثي أزمة الانبعاثات في العالم أجمع”، مشيرة إلى “ضرورة نزول الانبعاثات إلى 70% مما عليه في الوقت الحالي”.

وأشارت إلى أن “الأزمات التي ستنتج عن الانبعاثات الضارة كثيرة سواء الاقتصاد أو الزراعة أو البيئية”، مضيفة أن “العالم يواجه 5 مخاطر عظمى وهي أسلحة الدمار الشامل والتنوع البيولوجي والمناخ المتقلب والأزمات المالية والفشل في تحقيق اتفاقيات المناخ”.

يشار إلى أن معهد التخطيط القومي ينظم مؤتمره الدولي السنوي على مدار اليوم وغدا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بعنوان “التغيرات المناخية والتنمية المستدامة” بالقاهرة 26 – 27 مارس 2022.

ويتناول المؤتمر قضايا خاصة بالآثار المتوقعة للتغيرات المناخية وسياسات المواجهة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، والحوكمة والمخاطر والسلامة البيئية وعلاقتها بالتغيرات المناخية، والجهود المصرية في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والقضايا ذات الأولوية في قمة تغير المناخ COP 27 في شرم الشيخ.

ويشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الخبراء والأكاديميين من البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم، ومنظمة العمل الدولية، والجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى المشاركة من العديد من القيادات التنفيذية العاملة في الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمصر.

المصدر: اليوم السابع