بالصور | صور بالأقمار الإصطناعية تكشف حجم الدمار في خزانات أرامكو بعد الضربة اليمنية

نشر موقع planet صوراً بالأقمار الإصطناعية تظهر حجم الأضرار البالغة التي تعرضت لها خزانات شركة أرامكو في مدينة جدة عقب تعرضها لإصابات دقيقة في عملية كسر الحصار الثالثة، والتي طالت أهداف أخرى في رأس تنورة ورابغ وجيزان ونجران وخميس مشيط وأبها وظهران الجنوب.

وكانت القوات اليمنية قد أعلنت أمس الجمعة، عن استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة، وكذلك استهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية.

المصدر: موقع المنار