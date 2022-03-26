الدفاع الروسية تعلن تدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيّا في الـ24 ساعة الأخيرة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2022 - 21:36

الدفاع الروسية تعلن تدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيّا في الـ24 ساعة الأخيرة (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 26 March، 2022
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