الدفاع الروسية تعلن تدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيّا في الـ24 ساعة الأخيرة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2022 - 21:36
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حزب الله يطلق الماكينة الانتخابية في دائرتي بعلبك ـ الهرمل وزحلة برعاية نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم
الشيخ نعيم قاسم: نعمل جنباً إلى جنب مع حركة أمل لإنجاح اللوائح في مختلف المناطق
الشيخ قاسم: نحن ندعو إلى الخط السيادي المقاوم الذي حقق إنجازات في التحرير وكسر "إسرائيل" ودحر التكفيريين
الشيخ قاسم: لم نقل يوماً بأننا بديل عن الجيش ولن نكون بديلاً عنه بل يجب أن يقوم بدوره في تحرير الأرض ونحن عامل مساعد
الشيخ قاسم: ندعو إلى الدولة العادلة التي تحقق الإنماء المتوازن ويعطي المسؤولون فيها من أنفسهم لخدمة الناس
القاضية غادة عون تناشد مجلس القضاء الأعلى التدخل لوقف الحملات الشعواء على القضاة "لعدم تعميم الفجور الإعلامي"
الإعلام اليمني: سقوط ضحايا من المدنيين نتيجة استهداف طائرات العدوان لمركز صحي في قرية مكرم بجزيرة كمران بالحديدة
الإعلام اليمني: طائرات العدوان تستهدف مستودعا للأدوية تابعا لمستشفى الأقصى في مدينة الحديدة ومحطة للغاز بمديرية القناوص
الإعلام اليمني: 3 غارات للعدوان على مديرية الحزم في الجوف وغارتان على مديرتي الجوبة والوادي بمأرب
الرئيس اليمني مهدي المشاط: نعلن وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات لمدة 3 أيام
المشاط: مستعدون لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية ووقف دعم المليشيات
الرئيس المشاط: نعتبر الحصار سببا مباشرا في إطالة أمد الحرب وعرقلة السلام يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي وتحالف العدوان
آلاف الفلسطينيين يحيون فعاليات يوم الأرض في مخيم ملكة شرق غزة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: إحياء فعاليات يوم الأرض يؤكّد أن أبناء شعبنا يحملون راية فلسطين من جيل إلى جيل
زياد النخالة: العمليات الفردية مظهر من مظاهر مقاومة شعبنا ويجب أن تدفع قوى المقاومة إلى تنظيم صفوفها أكثر
النخالة: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وهي الوحيدة التي تدفع ثمن هذا الدعم
وزير الخارجية الإيراني: زيارة المنسق الأوروبي لطهران في إطار تبادل الرسائل غير المباشرة مع واشنطن
عبداللهيان: اتفقنا في فيينا على قيام واشنطن بالخطوة الأولى للعودة إلى الاتفاق النووي
عبداللهيان: أحد القضايا العالقة في فيينا هي رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية
عبداللهيان: نتلقى رسائل إيجابية من الرياض لكننا نواجه إجراءات سعودية سلبية على الأرض
عبداللهيان: نرحب بعودة العلاقات مع السعودية لكننا نعارض كليا استمرار الحرب على اليمن
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية
رفع جلسة مجلس النواب العراقي وتحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
الدفاع الروسية: تدمير 91 منشأة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأذربيجانية دخلت منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية
اجتماع بين وزراء الدفاع والخارجية الأميركيين والأوكرانيين في وارسو بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن
بايدن: أمن واستقرار أوروبا مهم للولايات المتحدة ولا يمكن أن نسمح بأي إخلال بهما
بايدن: الولايات المتحدة يجب أن تقوم بدورها إزاء الأزمة الإنسانية في أوكرانيا عبر استقبال نحو 100 ألف لاجئ
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تذكر اللبنانيين بتقديم التوقيت ساعة واحدة اعتباراً من منتصف الليلة عملاً بالتوقيت الصيفي
وزير الخارجية الصيني يقوم بزيارة هي الأولى له الى كابول قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء جيران أفغانستان
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية تعلن تدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيّا في الـ24 ساعة الأخيرة (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
26 March، 2022
اخبار اوكرانيا
الدفاع الروسية
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