سلطات قره باغ تعلن حالة الطوارئ في الإقليم وروسيا تدعو أذربيجان لسحب قواتها (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2022 - 19:52

سلطات قره باغ تعلن حالة الطوارئ في الإقليم وروسيا تدعو أذربيجان لسحب قواتها (روسيا اليوم)

منذ 49 mins 26 March، 2022
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