عائلات مشردة في بلدة الغازية

صدر القرار باخلاء منازلهم دون تأمين البديل .. ثمان وعشرون عائلة تتشرد في بلدة الغازية جنوب لبنان بقرار من هيئة العليا للإغاثة بعد انهيار حائط دعم مقابل المبنى.

الأهالي رفضوا ترك منازلهم مطالبين إيجاد المكان اللائق لهم ريثما يتم إعادة بناء حائط الدعم . وفي اتصال مع رئيس هيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير أكد أن المبلغ رصد لإعادة تأهيل الحائط والمدة المحددة هي ثلاثة أشهر.

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد أنه يتابع الأمر شخصيا مع مكتب رئيس الحكومة للإسراع بإنهاء الأعمال وعودة الأهالي إلى منازلهم.

المصدر: المنار