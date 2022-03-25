الصين تطرح 3 نقاط للتكاتف مع الهند

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجمعة إنه يتعين على بلاده والهند الالتزام بمساري التنمية الخاصين بهما والتكاتف لحماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واقترح وانغ خلال اجتماع مع مستشار الأمن الوطني الهندي أجيت دوفال الجمعة في نيودلهي “نهجا مكونا من ثلاث نقاط لتحقيق هذه الغاية، أولا، يتعين على الجانبين النظر إلى العلاقات الثنائية من منظور طويل الأمد، ثانيا، يتعين عليهما النظر إلى التنمية لدى كل منهما بعقلية متبادلة المنفعة، ثالثا، يتعين على البلدين المشاركة في العملية متعددة الأطراف بشكل تعاوني”.

المصدر: روسيا اليوم