الصين تطرح 3 نقاط للتكاتف مع الهند – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2022 - 21:10

الصين تطرح 3 نقاط للتكاتف مع الهند

منذ 2 ساعة 25 March، 2022
وزيرا خارجية الهند والصين
أخبار دولية - الصين

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجمعة إنه يتعين على بلاده والهند الالتزام بمساري التنمية الخاصين بهما والتكاتف لحماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واقترح وانغ خلال اجتماع مع مستشار الأمن الوطني الهندي أجيت دوفال الجمعة في نيودلهي “نهجا مكونا من ثلاث نقاط لتحقيق هذه الغاية، أولا، يتعين على الجانبين النظر إلى العلاقات الثنائية من منظور طويل الأمد، ثانيا، يتعين عليهما النظر إلى التنمية لدى كل منهما بعقلية متبادلة المنفعة، ثالثا، يتعين على البلدين المشاركة في العملية متعددة الأطراف بشكل تعاوني”.

المصدر: روسيا اليوم

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