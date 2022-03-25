الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يحذر بيونغ يانغ: لن تكسب شيئا من الاستفزازات

حذر الرئيس المنتخب لكوريا الجنوبية يون سيوك يول كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، من أنها لن تكسب شيئا من الاستفزازات، وذلك بعد يوم من قيامها بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وكتب يون على صفحته في فيسبوك “أحذر كوريا الشمالية بشدة من أنه لا يمكن جني أي شيء من الاستفزازات”، مشددا على أن “جمهورية كوريا ستحمي الحرية والسلام من خلال بناء موقف أمني أقوى”.

وكانت سيئول أعلنت يوم أمس الخميس، أن جارتها الشمالية أطلقت “مقذوفا غامضا”، في سياق سلسلة عمليات إطلاق مقذوفات أجرتها بيونغ يانغ منذ مطلع العام.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية، إن “المقذوف يمكن أن يكون صاروخا باليستيا”، معلنا أن المقذوف الكوري الشمالي سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

المصدر: وكالات