ارتفاع سعر صفيحة المازوت الى 522000 ليرة وقارورة الغاز الى 319000 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2022 - 18:56

ارتفاع سعر صفيحة المازوت الى 522000 ليرة وقارورة الغاز الى 319000

منذ 25 mins 24 March، 2022
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