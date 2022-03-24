الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ذهب المركزي الروسي

وسعت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوباتها على روسيا، وطالت القيود الجديدة تعاملات الذهب مع البنك المركزي الروسي، كذلك تم فرض عقوبات على نواب مجلس الدوما الروسي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان نشر اليوم الخميس، إن العمليات المرتبطة باحتياطيات الذهب التي يملكها البنك المركزي الروسي باتت تخضع للعقوبات الأمريكية.

وأضافت الوزارة أن العقوبات الجديدة “فرضت للحد من قدرة البنك المركزي الروسي لاستخدام احتياطياته الدولية، بما في ذلك الذهب، لدعم الاقتصاد الروسي وتمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.

وشددت الوزارة الأمريكية على أن “التوجيه الجديد يوضح أن أي معاملات تتعلق بالذهب من قبل البنك المركزي لروسيا تخضع للعقوبات القائمة”.

كذلك طالت العقوبات الأمريكية مجلس الدوما الروسي، حيث تم فرضها على 328 نائبا، وعلى عشرات المؤسسات الدفاعية الروسية، كذلك تم إدراج رئيس بنك “سبيربنك” غيرمان غريف في القائمة السوداء.

وتعتبر روسيا خامس أكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات الذهب، ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي تمتلك روسيا 2298.5 طنا من المعدن النفيس.

المصدر: RT + تاس