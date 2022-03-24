ارتفاع متواصل بسعر الدولار… وأزمة محروقات

يسجَّل ارتفاعٌ مستمر لسعرِ صرفِ الدولار حيث بلغ عصر اليوم في السوق الموازية 25400. وفي هذا الوقت يشهدُ عددٌ من المناطقِ اقفالاً واسعاً لمحطاتِ المحروقاتِ وطوابيرَ طويلةً امامَ المحطاتِ الاخرى بسببِ عدمِ تسليمِ الشركاتِ المستوردةِ المحروقات بانتظارِ تبلغِها من حاكمِ مصرفِ لبنانَ استمرارَ العملِ بالآليةِ المتبعةِ في دفعِ ثمنِ المحروقات. وافاد مراسل المنار ان هناك تفاوضا بين وزير الطاقة وحاكم مصرف لبنان على آلية شراء المشتقات النفطية. ويشار الى ان المحروقات تسجل ارتفاعات متواصلة حتى تخطى سعر صفيحة البنزين 430 الف ليرة.

المصدر: المنار