مستوطنون صهاينة يعطبون إطارات أكثر من 20 مركبة في الشيخ جراح بالقدس المحتلة

أعطب مستوطنون صهاينة الخميس إطارات أكثر من 20 مركبة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين اقتحموا حي الشيخ وأعطبوا إطارات نحو عشرين مركبة تعود ملكيتها لعائلات الحي عرف منها عائلتا الكسواني والحسيني”.

وقالت المصادر إن “هذه الاعتداءات تكررت أكثر من مرة بحق أهالي الحي، دون أن تحرك شرطة الاحتلال ساكنا، بل تقوم بتوفر الحماية للمعتدين”، وأضاف أن “هذه الاعتداءات، تأتي في إطار التضييق على الأهالي وترويعهم في محاولة لتهجيرهم من منازلهم لصالح المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية ومخططاتها الهادفة لتهويد وأسرلة العاصمة الفلسطينية المحتلة وأحيائها”.

المصدر: وكالة وفا