الخارجیة الايرانية: اليمن يعيش أكبر كارثة انسانية بسبب العدوان العسكري عليه

وأضاف البيان أن “المعتدين قاموا بقصف اليمن بالصواريخ وفرضوا الحصار على الشعب اليمني لممارسة الضغط عليهم بهدف انتزاع التنازلات السياسية والعسكرية بينما فرض الحصار عليه من البحر والبر و الجو في اشد حرب اقتصادية لمنع وصول الادوية والاغذية و الوقود وما يحتاجه الشعب اليمني”. كما رأى البيان أن معايير مجلس الأمن المزدوجة “تقف وراء استمرار انتهاك القوانين الدولية وحقوق الانسان في اليمن”.

وأكد البيان أن “الجمهورية الإسلامية الايرانية طالما تدعم لأي جهود ومبادرة عادلة لوضع حد للحصار ووقف اطلاق النار في اليمن وانطلاق الحوار اليمني- اليمني بعيداً عن التدخلات الاجنبية، وتوكد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لمعالجة الازمة في اليمن”.