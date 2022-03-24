الخارجیة الايرانية: اليمن يعيش أكبر كارثة انسانية بسبب العدوان العسكري عليه

أعلنت الخارجية الايرانية أن “العدوان العسكري على اليمن بقيادة السعودية جعله يعيش أكبر كارثة انسانية في القرن”. وجاء في البيان الذى صدر عن الخارجية بالتزامن مع العام السابع من العدوان على اليمن، أن “الحرب المدمرة على اليمن تدخل في عامها الثامن بينما يعاني المدنيون و النساء والأطفال الأبرياء من تداعياتها المباشرة و غير المباشرة، حيث ادت الحرب الى دمار البنى التحتية والنظام الصحي في اليمن وارخت بظلالها على الاقتصاد والتعليم والصحة والعلاج في هذا البلد”.
وأضاف البيان أن “المعتدين قاموا بقصف اليمن بالصواريخ وفرضوا الحصار على الشعب اليمني لممارسة الضغط عليهم بهدف انتزاع التنازلات السياسية والعسكرية بينما فرض الحصار عليه من البحر والبر و الجو في اشد حرب اقتصادية لمنع وصول الادوية والاغذية و الوقود وما يحتاجه الشعب اليمني”. كما رأى البيان أن معايير مجلس الأمن المزدوجة “تقف وراء استمرار انتهاك القوانين الدولية وحقوق الانسان في اليمن”.
وأكد البيان أن “الجمهورية الإسلامية الايرانية طالما تدعم لأي جهود ومبادرة عادلة لوضع حد للحصار ووقف اطلاق النار في اليمن وانطلاق الحوار اليمني- اليمني بعيداً عن التدخلات الاجنبية، وتوكد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لمعالجة الازمة في اليمن”.
المصدر: ارنا