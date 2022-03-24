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March 24 2022 - 08:20

الصين تعرب عن أسفها لعدم تبني مجلس الأمن لمشروع القرار الروسي حول أوكرانيا

منذ 60 mins 24 March، 2022
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أخبار دولية - الصين

أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون عن أسفه لعدم تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وقال: “من المؤسف أن مجلس الأمن لم يتمكن من التوصل إلى قرار”، مضيفا أن الصين صوتت لصالح مشروع القرار لأنه يريد أن ينقل إلى المجتمع الدولي “أهمية القضية الإنسانية في أوكرانيا”.

واعتبر المندوب الصيني أنه يجب الآن على جميع الأطراف أن تسعى جاهدة للتوصل في أقصر وقت ممكن من خلال المفاوضات إلى حل فعال للوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.

ولم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع القرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا الذي قدمته روسيا. وصوتت لصالح مشروع القرار روسيا والصين، بينما امتنع الأعضاء الـ 13 الآخرون في مجلس الأمن الدولي عن التصويت.

المصدر: وكالات

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