نيبينزيا: التصويت في مجلس الأمن أظهر من يهتمون بالتسييس أكثر من تقديم المساعدة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن التصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا كشف من هم الذين “يهتمون بالتسييس أكثر من تقديم المساعدة”.

وقال نيبينزيا في أعقاب التصويت على مشروع القرار الروسي، إنه “أظهر جميع من يكون لهم تسييس الملف الإنساني أهم من مساعدة الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية للأوكرانيين الذين يحتاجونها”.

ورفض المندوب الروسي الاتهامات الغربية بشأن إمكانية استخدام روسيا “سلاحا كيميائيا وبيولوجيا” في أوكرانيا، قائلا إن “هذا اتهام يتخطى كل الحدود. صدقونا، لدينا وسائل أخرى لخوض العمليات القتالية ونحن لا نحتاج إلى استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية”.

وتابع: “اتهام روسيا بذلك أمر غير لائق، علما بأننا قد قمنا بإتلاف تلك الأسلحة منذ فترة طويلة”.

وأعرب المندوب الروسي عن أسفه لعدم تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي، مضيفا أنه “على الرغم من ذلك نعول على أننا وأعضاء المجتمع الدولي الذين يهتمون بذلك، سنبذل كل ما في وسعنا للتخفيف من حدة الوضع الإنساني في أوكرانيا ومعاناة السكان المدنيين”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي لم يتبن مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، حيث صوتت إلى جانبه روسيا والصين وامتنع جميع الأعضاء الآخرون عن التصويت.

المصدر: وكالات