مصرف لبنان.. يعيد إحياء أزمة المحروقات وإرباك المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2022 - 20:46

مصرف لبنان.. يعيد إحياء أزمة المحروقات وإرباك المواطنين

منذ 16 mins 23 March، 2022
تقارير مصورة - لبنان

مصرفُ لبنان .. يعيدُ احياءَ ازمةِ المحروقاتِ وارباكَ المواطنين.

المصدر: قناة المنار

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