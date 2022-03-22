الناطق باسم الجهاد الإسلامي: عملية بئر السبع المزدوجة تؤكد أن الفعل المقاوم سيردع الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2022 - 19:18

الناطق باسم الجهاد الإسلامي: عملية بئر السبع المزدوجة تؤكد أن الفعل المقاوم سيردع الاحتلال

منذ 2 ساعة 22 March، 2022
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