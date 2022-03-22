زيلينسكي: نصحوني بمغادرة البلاد لكنني قررت البقاء

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه “لم يصغ إلى نصائح الاستخبارات وشركاء أجانب بمغادرة البلاد بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”. وقال زيلينسكي في مقابلة حصرية أجراها معه التلفزيون التشيكي مساء الاثنين “كلهم نصحوني بمغادرة البلاد في غضون ثلاثة أيام. وكل عشرين دقيقة كان أحدهم يتصل بي ويقول إن علي أن أغادر”.

وأوضح زيلينسكي أنه قرر البقاء في كييف تحت أي ظرف من الظروف قبل 24 شباط/فبراير، وأنه بعد بدء العملية الروسية جاءت فكرة نشر فيديوهات تؤكد أن الرئيس الأوكراني باق في العاصمة. وتابع “قلت إنه إذا لزمنا هذا المكتب (الرئاسي) فلن يصدقنا أحد (بأننا نتواجد في كييف)، بل علينا أن نخرج كي يرانا مزيد من الناس”.

المصدر: روسيا اليوم