النائب فياض : العمل جارٍ على تأمين إرادات إضافية للدولة دون تحميل المواطن أيَّ أعباء إضافية

أكد عضوُ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبُ علي فياض أن النقاشَ في لجنةِ المالِ والموازنة بحضورِ وزيرِ المال يوسف خليل، كان مثمراً وحيوياً ومهماً لجهةِ الوصولِ للنهاياتِ فيما يتعلقُ بجداولِ الإنفاق.

النائبُ فياض أشار إلى أن العملَ جارٍ على تأمينِ إراداتٍ إضافيةٍ للدولةِ دونَ تحميلِ المواطنِ أيَّ أعباءٍ إضافية، مؤكداً أن المطلوبَ هو تخفيضُ الأعباءِ التي حُمِّلت للمواطن في الموازنة. ولفتَ النائبُ فياض إلى أنّه جرت مناقشةُ نقطتينِ أساسيتينِ هما التغطيةُ الكاملةُ لأدويةِ الأمراضِ المستعصيةِ وفي طليعتها أمراضُ السرطان، بالإضافةِ إلى أزمةِ صرفِ الرواتبِ من المصارف، التي تتعرضُ لشيءٍ من الإقتطاع.

المصدر: قناة المنار