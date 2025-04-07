النائب فياض: نعمل لتبقى المقاومة والجيش معًا في معادلة الدفاع عن الوطن

شيّع حزب الله وأهالي بلدة الطيبة ثلّة من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس ودفاعًا عن لبنان وكرامته وشعبه وشهداء الغدر الصهيوني، بمراسم خاصة وموكب حاشد تقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إلى جانب فعاليات وشخصيات وعلماء دين وعوائل الشهداء وحشود من جماهير المقاومة من البلدة والبلدات الجنوبية المجاورة.

وخلال مراسم التشييع ألقى النائب فياض كلمة قال فيها “إنّ بلدة الطيبة حافظت على تاريخها المجيد، واستعصت على العدو، وقاتل المجاهدون فيها حتى الرصاصة الأخيرة والنفس الأخير، فقدمت خيرة أبنائها وشبابها المقاومين على مذبح البطولة والكرامة والشجاعة والعزة والإباء والحرية والسيادة والعقيدة والوطنية، وأنّها ستبقى وفية لأبنائها الشهداء”.

كما أكد النائب فياض أنّ الطيبة وكل القرى ستعود أجمل مما كانت، وستبذل المقاومة كل جهد، مهما وضع الأميركيون و”الإسرائيليون” من عقبات وموانع أمام إعادة الإعمار، فهذا وعد المقاومة لأهلها. ولفت إلى أنّه: “إذا كان بحسبان البعض أنّ إعاقة إعادة الإعمار هو إضعاف للمقاومة فهو مخطئ وواهم؛ لأن شعبنا يمتلك الوعي وهو يدرك تمامًا المرامي الخبيثة التي تقف وراء هذه الحسابات”، محذّرًا من أنّ إعاقة إعادة الإعمار هي قنبلة اجتماعية موقوتة، إذا طال أمدها ستنفجر بوجه من يتربص شرًا بالمقاومة”.

وتابع “نحن نبدي ارتياحنا لوحدة الموقف اللبناني الرسمي في الرد على المواقف الضاغطة التي حملتها المبعوثة الأميركية، لأننا نؤمن بكل صدق وواقعية، أنّ وحدة الموقف اللبناني هي ضرورة قصوى في هذه المرحلة. وإذا امتاز هذا الموقف بالصلابة والحزم في مواجهة سياسة التهديد والوعيد، نكون قد قطعنا نصف الطريق في مواجهة تعقيدات وتحديات المرحلة الراهنة، ونكون في الوجهة الصحيحة لتحرير أرضنا وصون سيادتنا”.

كما أضاف أنه “في اليومين الماضيين، صدرت تصريحات شديدة الإيجابية والنضج في تعزيز المناخات الوطنية المطلوبة من مواقع ومرجعيات روحية وعسكرية. أمّا أولئك الذين يتقصدون ملاقاة الضغوطات الخارجية بضغوطات داخلية عبر تصريحات نافرة واستفزازية، لإحداث شروخ في الموقف اللبناني لمساعدة الخارج على التسلل منها والارتكاز إليها، هؤلاء هم جزء من معادلة الاستهداف التي يتعرض لها الوطن برمته، وليس المقاومة فحسب”.

كذلك أكد النائب فياض بصورة قاطعة “أنّ توجهنا النهائي وقرارنا الثابت هو العمل على أن تبقى المقاومة والجيش معًا في معادلة الدفاع عن الوطن وحماية استقراره وبذل كل جهد مشترك لنقله إلى بر الأمان”.

المصدر: موقع المنار