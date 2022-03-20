الرئيس عون من روما: المسيحية في لبنان ليست بخطر وأتطلع الى هذه الزيارة كبارقة امل لتؤكد ان لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2022 - 19:04

الرئيس عون من روما: المسيحية في لبنان ليست بخطر وأتطلع الى هذه الزيارة كبارقة امل لتؤكد ان لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معا

منذ 2 ساعة 20 March، 2022
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