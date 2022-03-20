الجزائر والصين تؤكدان أهمية مراعاة الانشغالات الأمنية لأطراف الأزمة الأوكرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2022 - 13:44

الجزائر والصين تؤكدان أهمية مراعاة الانشغالات الأمنية لأطراف الأزمة الأوكرانية

منذ 1 ساعة 20 March، 2022
اوكرانيا
أخبار دولية - اوكرانيا

أكدت الجزائر والصين الأحد، “ضرورة مراعاة الانشغالات الأمنية لأطراف الأزمة الأوكرانية وضرورة الالتزام بحل النزاعات سلميا عبر الحوار والتفاوض”. وقالت الجزائر والصين، في بيان مشترك نشرته الخارجية الجزائرية “فيما يخص القضية الأوكرانية، شدد الجانبان على ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مع التمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة”.

وشدد الجانبان “ضرورة عدم إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي، تفاديا لانتهاك القواعد الدولية والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول”.

المصدر: سبوتنيك

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