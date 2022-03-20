الجزائر والصين تؤكدان أهمية مراعاة الانشغالات الأمنية لأطراف الأزمة الأوكرانية

أكدت الجزائر والصين الأحد، “ضرورة مراعاة الانشغالات الأمنية لأطراف الأزمة الأوكرانية وضرورة الالتزام بحل النزاعات سلميا عبر الحوار والتفاوض”. وقالت الجزائر والصين، في بيان مشترك نشرته الخارجية الجزائرية “فيما يخص القضية الأوكرانية، شدد الجانبان على ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مع التمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة”.

وشدد الجانبان “ضرورة عدم إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي، تفاديا لانتهاك القواعد الدولية والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول”.

المصدر: سبوتنيك