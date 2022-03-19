الصين تؤكد أن سبب الأزمة في أوكرانيا يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب

أكد نائب وزير الخارجية الصيني لي يو تشينغ، اليوم السبت، أن السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب، مضيفا أنه كان من الممكن أن يؤدي التزام الناتو بعدم التوسع باتجاه الشرق إلى عدم تفاقم الأزمة.

ونقلت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية عن المسؤول الصيني قوله خلال منتدى أمني في بكين: “يكمن السبب الجذري لأزمة أوكرانيا الحالية في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة [لدى الغرب]، مضيفا “أنه لا ينبغي استخدام الدول الصغيرة كبيادق”.

وتابع لي يو تشينغ “بما أن حلف شمال الأطلسي قد وعد بأنه لن يتحرك شبرًا واحدًا باتجاه الشرق، فلا ينبغي له أن يتنكر لوعوده بينما يستمر في الدفع شرقًا”، مشيرًا إلى أن “مثل هذا السعي لتحقيق الأمن المطلق يؤدي في الواقع إلى انعدام الأمن المطلق”.

وأضاف أن “محاصرة دولة كبرى، لا سيما قوة نووية (روسيا) في زاوية، سيترتب عليه تداعيات مروعة للغاية، بحيث لا يمكن التفكير فيها”. وشدد نائب وزير خارجية الصين أنه “كان من الممكن أن يؤدي التزام الناتو بعدم التوسع باتجاه الشرق إلى إنهاء الأزمة بسهولة وإيقاف المعاناة”.

وفيما يتعلق بالعقوبات الغربية الحالية على روسيا، قال المسؤول الصيني “الصين عارضت دائما العقوبات أحادية الجانب التي لا أساس لها في القانون الدولي، لقد أظهر التاريخ مرارًا وتكرارًا أن فرض العقوبات يشبه إطفاء النار بالحطب ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور”.

وأردف قائلا “إن العقوبات المفروضة على روسيا تصل الآن إلى مدى بعيد بحيث يتم استخدام العولمة كسلاح، حتى الأشخاص من المجتمعات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية لم يتم إعفاؤهم، ويتم فرض عقوبات على القطط والأشجار، وتم الاستيلاء على الأصول الخارجية للمواطنين الروس وهو أمر لا أساس له”.

هذا وأجرى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس الجمعة محادثة عبر الإنترنت مع نظيره الأميركي جو بايدن، حيث تناولا الأزمة في أوكرانيا. وعبرت الصين في أكثر من مناسبة عن رفضها لأسلوب العقوبات الذي فرضته واشنطن على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قائلة إنه لا يجدي نفعاً ويعرقل جهود التسوية السياسية، ما جعل البعض يعتقد أن واشنطن ستتجه لفرض عقوبات ضد الصين بسبب هذا الموقف. إلا أن الصين أكدت أنها ستواصل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي مع روسيا، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.

وشددت وزارة الخارجية الصينية مرارًا وتكرارًا على أن الصين عملت دائمًا بشكل موضوعي وحيادي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وأصدرت أحكامًا مستقلة وأعلنت موقفها الخاص بناءً على جوهر القضية نفسها، ودعت دائمًا إلى الحوار والمفاوضات من أجل تهدئة الوضع.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام “سويفت” للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

المصدر: سبوتنيك