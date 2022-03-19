القومي أعلن أسماء مرشحيه للانتخابات

أعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات أسماء مرشحي الحزب للانتخابات النيابية في مختلف الدوائر، وذلك في احتفال أقيم في مسرح المدينة في بيروت، حضره رئيس المجلس الأعلى عامر التل، نائب الرئيس رئيس مجلس العمد ربيع زين الدين، عدد من أعضاء مجلس العمد، عدد من المنفذين العامين، وحشد من الأمناء والرفقاء والمواطنين.

والمرشحون هم: وليد العازار في دائرة الشمال الثالثة، أنطوان خليل في دائرة جبل لبنان الثانية، جودت بطرس في دائرة الشمال الثانية، رمزي معلوف في دائرة بيروت الثانية، شكيب عبود في دائرة الشمال الأولى وحنا جعجع في دائرة البقاع الثالثة.

وقال بنات: “يمر لبنان في عهد من عهود الطغيان لم يعرف له مثيلا من قبل. إن وجودك وأولادك وأحفادك مهدد بالفناء، ومصير وطننا معلق بين الحياة والموت. كما العالم من حولنا يتغير ويتبدل ويدخل عصور المجاعات والحروب المتجددة. وهنا مسرح الأحداث الكبرى”.

وتابع: “لقد ظهرت الخديعة أيها الشعب، عقود من التفقير والإخضاع بسياسات الريع والاستدانة والاستهلاك والرشوة وتفكيك البنية الاجتماعية والزراعية والصناعية والصحية والتربوية لحساب تجميع الثروات وبناء القصور والإتجار بالإنسان والأفكار والموارد وسرقة المال العام”، مضيفا “لقد تخلوا عنك أيها الشعب، هؤلاء الذين جمعوا الثروات باسمك وباسم الطائفة، حرموك من المستشفى والمدرسة والمياه والمواصلات والقمح والحليب والدواء والسعادة، ثم سرقوا مدخراتك القليلة، ليكملوا حياتهم هانئين”.

وأكد أن “الحزب كان أول من انتفض على هذا النظام الطائفي، منذ تأسيسه وتنبأ بمصيره المحتوم بالفشل والعجز. حيث قال أنطون سعاده كلمته ومشى سيرا واضحا متينا فأسس حزبا عظيما، خاض معركة استقلال لبنان بدم أعضائه وحيدا. ثم ثار على النظام الطائفي فكان أن نفذ هذا النظام إرادة الخارج باغتيال سعاده. ثم ثار الحزب على النظام مرة أخرى، وتحمل القوميون السجن والاستشهاد واستمروا على إيمانهم. واليوم أيها الشعب، أنت أيضا قل كلمتك”.

وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: “إن المعارك البرلمانية إلى جانب النضال الشعبي والتعاضد الاجتماعي هي البديل عن المعارك المسلحة، التي يحاول البعض جرك إليها، إلى حروب الزواريب الصغيرة، إلى الفوضى والاقتتال الداخلي، إلى السرقة والقتل والنهب والسلب، إلى الخراب الأخير، إلى الهجرة عن البيت والشجرة والذكريات. ولقد حاول كثيرون بهذا القانون، وغيره، إقصاء الحزب السوري القومي الاجتماعي لأنه حزب الشعب والأرض، حزب الدولة الوطنية لا حزب الشخص والطائفة أو حزب النظام المصنوع على يد الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام