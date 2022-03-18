اليمن: وقفات في الحديدة تنديدا باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل قوى العدوان

نُظمت في مديريات محافظة الحديدة المنية عقب صلاة الجمعة وقفات احتجاجية، للتنديد باستمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية، تحت شعار “حصاركم لن يركعنا وتحية لأجهزتنا الأمنية”.

وبارك المشاركون في الوقفات نجاح الأجهزة الأمنية اليمنية في ضبط الخلية الإجرامية التي كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة صنعاء والمحافظات.

وأكد المشاركون “رفض أبناء الشعب اليمني لاستمرار الحصار الأمريكي وأعمال القرصنة التي تمارسها دول العدوان على سفن المشتقات النفطية”، وأشاروا إلى أن “دول العدوان الأمريكي السعودي، لم تكتفٍ بقتل اليمنيين بالطائرات والصواريخ والمدافع ونهب ثروات الشعب اليمني على مدى سنوات العدوان، ما اضطر أبناء اليمن إلى استيراد المشتقات النفطية من الغاز والبترول والديزل”.

المصدر: موقع انصار الله