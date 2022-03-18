قوات الاحتلال تقتحم حي عبيد في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2022 - 22:32

قوات الاحتلال تقتحم حي عبيد في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة

منذ 1 ساعة 18 March، 2022
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