تكتل بعلبك الهرمل: لمزيد من الخطوات الحكومية الإيجابية التي تتخفف الأعباء عن المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2022 - 17:02

تكتل بعلبك الهرمل: لمزيد من الخطوات الحكومية الإيجابية التي تتخفف الأعباء عن المواطنين

منذ 58 mins 18 March، 2022
تكتل بعلبك الهرمل
لبنان

اعتبر تكتل “نواب بعلبك الهرمل” في بيان له الجمعة أن “القرارات التي اخذتها الحكومة في جلستها الأخيرة في ما يتعلق بما يلي: افتتاح منفذ حدودي جديد بين لبنان وسوريا في محلة مطربا في قضاء الهرمل، رفع تصنيف المنفذ الجمركي في القاع الى درجة اعلى من الدرجة الحالية، واقامة مركز حاويات بما يعرف بالمرفأ الجاف في البقاع لتخزين البضائع، هي خطوة إيجابية ومضيئة في هذه الظروف الصعبة، وتساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وخصوصا بما يتعلق بالزراعة والصناعة، وتسهل حركة تنقل المواطنين والبضائع”.

وأضاف البيان ان “التكتل الذي ساهم من خلال تحركاته ومطالباته بالوصول إلى هذه القرارات، الى جانب الوزراء المعنيين، لا سيما وزراء محافظة بعلبك الهرمل، والى جانب الحكومة مجتمعة وجميع الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية، اذ يشكر جميع من عمل وساهم بالوصول لهذه النتيجة، آملأ المزيد من الخطوات الإيجابية التي تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وعن الاقتصاد في ظل الظروف التي نعيشها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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