مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الخميس 17-03-2022

الى اليونانِ بدأت استعداداتُ الرحيلِ القسريِّ لدى مُستوطِني الكيانِ العبري.

هي ليست نَبوءةً او تحليلات، بل معلوماتٌ نَشرتها صحيفةُ “معاريف” العبريةُ كاشفةً أنَّ ما تُسمى مؤسسةَ “صندوقِ أرضِ إسرائيل” ترغبُ بشراءِ جزرٍ في اليونانِ لتكونَ ملاذاً للاسرائيليينَ في ايِّ حرب . فصواريخُ حزبِ الله التي وَصلت جنوبَ حيفا في حربِ 2006 – بحسَبِ هؤلاء – قادرةٌ على ان تصلَ الى جنوبِ الكيانِ في الحربِ المقبلة..

خبرٌ لا يحتاجُ الى تحليلٍ او تأويل، ويكفي أنَ رسائلَ المقاومينَ وصلت، وفَهِمَها القادةُ الصهاينة، ويكفي اللبنانيينَ اَن يَرَوُا الرعبَ الاسرائيلي ليَفخروا بانجازاتِ وتضحياتِ ابنائِهم..

على الارضِ اللبنانيةِ انجازٌ قضائيٌ بالتحررِ من الصندوقِ المصرفيِّ الاسود، عبر قراراتٍ قضائيةٍ جريئةٍ الى جانبِ اصحابِ الحقوقِ من المودعينَ، ما سَعَّرَ من نيرانِ المصرفيين، وما صَبَّ الزيتَ على نارِهم توقيفُ القاضيةِ غادة عون شقيقَ حاكمِ مصرفِ لبنانَ رجا سلامة بتهمةِ الاثراءِ غيرِ المشروعِ وتبييضِ الاموالِ من خلالِ دليلٍ على انشائِه شركاتٍ وهميةً في فرنسا ليتسنى له تهريبُ اموالِ شقيقِه ، كما قالت القاضيةُ عون للمنار..

اقليمياً – ما قالته مصادرُ امريكيةٌ على صفحاتِ مجلةِ نيويورك تايمز زادَ من حرجِ البعضِ وتخبطِه، فالقاعدةُ التي استهدفتها الصواريخُ الايرانيةُ في اربيل العراقيةِ هي قاعدةٌ للموسادِ الاسرائيلي وليست مبنىً سكنياً بحسب المصدرِ الاميركي، ما تركَ سؤالا برسمِ السياديينَ والعروبيينَ على ارضِ العراقِ وفي المنطقة؟.

على الاراضي الاوكرانيةِ ضِيقٌ بالخياراتِ الاطلسية، وهروبٌ مستمرٌ الى العقوباتِ الاقتصاديةِ ضدَّ روسيا، ما جعلَ العالمَ امامَ ازمةٍ غذائية خطرة، قرأَ فيها الفرنسيُ مجدداً كارثةً كبرى في الشرقِ الاوسطِ ومجاعةً في افريقيا.

اما اوروبا – المساهمُ الاكبرُ بعدَ اميركا بتحريضِ الحكومةِ الاوكرانية – فتقفُ اليومَ متخبطةً امامَ موجاتِ النزوح، واولُ الاصواتِ المرتفعةِ – بولندا – التي طالبت جاراتِها باستقبالِ النازحينَ العابرينَ من اراضيها للتخفيفِ عنها..

المصدر: قناة المنار