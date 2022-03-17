بو حبيب استقبل سفير الاتحاد الاوروبي ووفد “دول مجموعة السبع” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2022 - 18:48

بو حبيب استقبل سفير الاتحاد الاوروبي ووفد “دول مجموعة السبع”

منذ 9 mins 17 March، 2022
بوحبيب
لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في لبنان عبد الله بو حبيب الخميس سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف مع وفد “دول مجموعة السبع”، ضم سفراء: ألمانيا أندرياس كيندل، بريطانيا آيان كولارد وكندا شانتال شاستناي، رئيس الخدمة الاقتصادية الإقليمية في السفارة الفرنسية فرنسوا دو ريكولفي، روبرتا دي ليتشي عن السفارة الايطالية، ونائبة رئيس وفد التعاون في الاتحاد الأوروبي في لبنان أليشيا سكوارسيلا.

وتناول البحث تداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية على لبنان وعلى سير العمل في المنظمات الدولية.

كما التقى بو حبيب القائد الجديد للقوات الدولية المؤقتة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو في زيارة تعارف.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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