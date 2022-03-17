عسيران: خشبة خلاص لبنان وحدتنا ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عادل عسيران في بيان، “أهمية الانتخابات النيابية المقبلة كمحطة مفصلية في تاريخ لبنان، ونحن نمر بظروف صعبة وامام تحد جدي وكبير بعد ان أرخت الحروب ببشاعتها والفتن مزقت النسيج المميز في هذا المشرق”، معتبرا ان “هدفنا الوقوف صفا واحدا، متكاتفين متضامنين وان نضاعف جهودنا لاجتياز هذا التحدي لنعيد الرونق والازدهار والطمأنينة الى لبنان”.

وقال: “نعيش في بلد متعدد الآراء وبأوجه مختلفة وبإمكاننا نحن أبناء الوطن مجتمعين ان نغتنم فرصة هذا الاختلاف لنجمع الباقة الاجمل والمتعددة الألوان. ونحن أبناء الجنوب تتعاظم مسؤوليتنا لان هناك رهان كبير على تماسكنا وتكاتفنا، ونحن على يقين ان بلادنا عانت ما عانته من سوء للادارة مما يتطلب المزيد من الرقابة التي تبدأ من الافراد، لان كل فرد في وطنه مسؤول، ولنعد العزة والازدهار الى لبنان العظيم، ونحن مؤتمنون على نشر ثقافة التوعية لدى اجيالنا الصاعدة وتوجيهها لتتحمل مسؤولية المستقبل بجدية لجهة فهم واقع المجتمع والدعوة الى تقبل الاخر”.

وختم داعيا الى “تحويل 15 أيار عرسا للديموقراطية التي يمتاز بها لبنان وجنوبه، وخيارنا ان نحصن وطننا وان نحميه بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة والوحدة الوطنية الداخلية التي هي خشبة خلاص لبنان من الصراعات والمنكافات والخلافات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام