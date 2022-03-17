المستشار الألماني: حلف الناتو لن يتدخل في الأزمة الأوكرانية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2022 - 13:36
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مجلس الوزراء يقر الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء مع تعديل بعض البنود
وزير الاعلام زياد مكاري بعد انتهاء الجلسة: تكليف وزارة الطاقة اعداد دفتر الشروط لإطلاق مناقصة لمعامل انتاج الكهرباء
وزير الاعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الرئيس ميقاتي أكد ان الوضع الغذائي جيد وليس هناك قلق
مصادر المنار: العميل الموقوف لدى الامن العام جميل عسّاف دخل الى فلسطين المحتلة عام 1981 لتلقي تدريبات عسكرية
مصادر المنار: العميل جميل عساف تعرّف الى مشغله الصهيوني في بنما وسافر عام 1994 الى تل أبيب عبر هولندا
مصادر المنار: البحث جار بارتباط العميل عساف بعملية اغتيال القياديين في حركة الجهاد الأخوين محمود ونضال مجذوب عام 2006
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة مساء اليوم لمناقشة الأوضاع الانسانية في أوكرانيا
الرئيس الاميركي جو بايدن: العالم متّحد في دعم أوكرانيا ومصممون على أن يدفع بوتين ثمناً باهظاً لمهاجمتها
الدفاع الروسية: إسقاط مروحيتين أوكرانيتين و12 مسيرة وتدمير 11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات في يوم واحد
الدفاع الروسية: تدمير مستودع عسكري باستخدام أسلحة عالية الدقة في مقاطعة روفينسك
الدفاع الروسية: تدمير كتيبة من منظومات أس 300 للدفاع الجوي التابعة للقوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: المفاوضات مع أوكرانيا مستمرة وتناقش الملفات العسكرية والسياسية
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يواصل فرض العقوبات وتدمير العلاقات الاقتصادية وهو استدرج أوكرانيا لكي تبدأ بالحرب
مجلس الأمن الروسي: أوروبا وواشنطن لا تريدان روسيا قوية وتعملان على إضعافها
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة وإيران قريبتان من التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي
الخارجية الصينية: نرفض تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن امتناع بكين عن إدانة روسيا
الخارجية الصينية: تصريحات بلينكن بشأن موقنا من روسيا تكشف عقلية الحرب الباردة والمواجهة الجماعية لدى واشنطن
وكالة إرنا الإيرانية: غرق سفينة شحن إماراتية قبالة عسلويه بمحافظة بوشهر الإيرانية وبدء عملية بحث لإنقاذ أفراد طاقمها
لقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإماراتي عبد بن زايد آل نهيان في موسكو
آل نهيان بعد لقائه لافروف: يجب أن نناقش مع موسكو الأزمات حول العالم في أوكرانيا والعراق واليمن
لافروف: نعتقد أن المشكلة التي طالت في اليمن ليس لها حل عسكري
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول في الاستخبارات: إسرائيل نفّذت عمليات ضد إيران انطلاقا من كردستان العراق
نيويورك تايمز: طائرات مسيرة إسرائيلية هاجمت مصنعاً إيرانياً للطائرات المسيرة في كرمنشاه في 12 شباط / فبراير الماضي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إندلاع مواجهات مع قوات الإحتلال أمام مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله
القوات المسلحة اليمنية تكشف تفاصيل ومشاهد لعملية هجومية شاركت فيها جميع الوحدات العسكرية بحجة
القوات اليمنية: بموجب العملية تم تحرير 11 قرية بينها الظهر والعكاشية والمنجورة وعشرات المواقع بمساحة تقدر بـ 26 كم مربع
الصحة اليمنية: قرصنة تحالف العدوان لسفن الوقود تهدد حياة مئات آلاف المرضى
وزير الصحة اليمني طه المتوكل: خلال 7 سنوات من العدوان والحصار ارتفعت اعداد المصابين بالسكري إلى نحو مليون مصاب
الأمن التونسي اعلن تمكنه من الكشف عن خليتين إرهابيتين
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مصدر عسكري يمني: استمرت العملية في حرض يومين كاملين وأدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 500 عنصر من قوى العدوان
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
المستشار الألماني: حلف الناتو لن يتدخل في الأزمة الأوكرانية (روسيا اليوم)
منذ 45 mins
17 March، 2022
اخبار اوكرانيا
الناتو
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