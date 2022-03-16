خريس: لبناء وطن على أسس سليمة ووضع قانون انتخابي عصري يرضي الجميع بعيدا عن الطائفية

شدد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، أن “الإستحقاق الإنتخابي المرتقب في الخامس عشر من ايار، سيكون محطة مفصلية وهامة وعلى الجميع تحمل المسؤولية بعيدا عن اسماء ومكان المرشح لأن من ترشح ليس لعائلته او بلدته بل لكل لبنان، ولأجل الخط الذي ينتمي اليه”.

وقال: “ما زلنا ندفع ضريبة انتصارنا على العدو الإسرائيلي منذ اكثر من عشر سنوات ونحن نواجه الأزمة تلو الأزمة، وآخرها ما نحن عليه اليوم من حصار اقتصادي ومالي حيث يجتمع العالم ليدفعنا ثمن هذا الإنتصار الذي لم يكن يوما واردا في قاموس الجميع، حيث استطعنا بفضل أهلنا ومقاومتنا ودماء خيرة شبابنا إنزال أبشع الهزائم بالعدو الإسرائيلي”. لذا يراد لنا اليوم، ومن خلال الولايات المتحدة الأميركية وسفارتها في بيروت حيث الرهان على الحصول على اكبر عدد من المقاعد النيابية”.

أضاف: “نحن أمام مرحلة قد تكون من أخطر المراحل التي مرت على لبنان حيث الأزمات الداخلية لا تعد ولا تحصى من اقتصادية ومالية واستشفائية وغيرها خصوصا ونحن في دولة تكاد تكون منهارة، لذلك علينا ان ننفذ برامجنا ونفعل العمل الوطني حيث طرحنا في السابق وما زلنا، ضرورة بناء وطن على أسس سليمة تسوده العدالة ووضع قانون انتخابي عصري يرضي الجميع بعيدا عن الطائفية”.

وانتقد خريس “البعض الذين يسعون الى تشويه صورة بعض المرشحين”، وقال: “نحن لم نغب يوما عن أهلنا وناسنا لنطل من جديد، نحن امام الناس وبينهم لم نبخل بدمنا، قدمنا عشرات آلاف الشهداء من أجل تحرير هذه الأرض ليبقى الوطن عزيزا مستقلا، ولولا هذه المقاومة لكان العدو في قلب العاصمة بيروت”.

وأكد أن الرئيس نبيه بري “سيبقى صمام أمان هذا البلد، وسيبقى كما كان، المقاوم الأول لن تثنيه بعض أصوات النشاز من هنا وهناك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام